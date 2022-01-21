Toyota останавливает 21 производственную линию из-за вспышки омикрона

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor останавливает работу 21 производственной линии на 11 заводах из-за вспышки омикрона, сообщает деловое издание Nikkei Asia.

Такое решение было принято из-за растущего числа инфицированных рабочих на заводах, а также среди поставщиков. Приостановка производства продлится с 21 по 24 января.

По подсчетам экспертов, остановка производственных линий может привести к тому, что Toyota Motor не произведет в январе около 47 тыс. автомобилей, включая седан Crown и внедорожник Land Cruiser. Это более чем вдвое превышает ранее объявленное сокращение производства на 20 тыс. автомобилей из-за нехватки полупроводников. В связи с этим Toyota Motor была вынуждена пересмотреть общие планы выпуска автомобилей в текущем финансовом году.

Как сообщает ТАСС, темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно невысокими вплоть до середины декабря, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения штамма омикрон. Сейчас суточное нарастание новых случаев заражения по всей стране демонстрирует рекордные темпы. В то же время смертность и прирост числа пациентов в тяжелом состоянии остаются на относительно низком уровне. 20 января в Японии за сутки было выявлено 42 тыс. новых случаев инфицирования, что стало наивысшим показателем за все время эпидемии. Умерли 9 человек с диагнозом COVID-19, всего за время эпидемии в Японии зафиксировано почти 18,5 тыс. летальных исходов.-0-