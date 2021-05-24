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24 мая 2021, 16:54

Трафик сервисов Google может быть замедлен в РФ из-за нарушений - Роскомнадзор

Thaspol Sangsee/Shutterstock/Fotodom
Thaspol Sangsee/Shutterstock/Fotodom

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роскомнадзор не исключает замедление трафика сервисов компании Google в связи с тем, что Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок на него, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", - заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, участию в незаконных акциях, наркоконтентом и иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.

"После того как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям", - рассказали в ведомстве.

Роскомнадзор направил в адрес администрации Google более 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. "Если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток, она будет оштрафована на сумму в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей, - сказали в ведомстве. - В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании".

Среди неудаленного контента остаются в том числе видеозаписи, дающие представление о создании специальных условий для выращивания наркотических веществ, сцены жестоких убийств животных, видео, призывающие к насилию, материалы террористических и экстремистских организаций, в том числе оправдывающие их деятельность.-0-

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