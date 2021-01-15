Трамп намерен покинуть Вашингтон незадолго до инаугурации Байдена

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон 20 января за несколько часов до инаугурации своего преемника Джозефа Байдена, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

Трамп еще неделю назад заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена. Теперь появилась информация, что он планирует утром 20 января отбыть с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Предполагается, что перед этим состоится прощальная церемония.

ТАСС сообщает, что в пресс-службе Белого дома на просьбу прокомментировать данные сведения пока не ответили. Ранее утверждалось, что Трамп покинет Вашингтон 19 января.

Торжественная церемония вступления Байдена в должность состоится 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне в полдень по местному времени.-0-