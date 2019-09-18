Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп назначит новым советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Об этом сообщается на личной странице президента в Twitter.

"Я рад сообщить, что назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает в должности спецпосланника президента по делам заложников в Государственном департаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я долго работал с Робертом. Он отлично справится с работой!" - написал американский лидер.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O'Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.

Ранее президент США называл имена претендентов на пост советника по национальной безопасности. В числе кандидатов рассматривались также отставной генерал-майор ВС США Рикки Уодделл, руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти, руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности США при Джоне Болтоне Фред Флитц и советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлог.

Дональд Трамп 10 сентября отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Он занимал эту должность с 9 апреля 2018 года.-0-