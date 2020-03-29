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29 марта 2020, 09:49

Трамп не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА
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29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут, поскольку необходимости в этом нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт Дональда Трампа.

По словам президента США, вместо этого федеральные власти призовут жителей этих регионов жестко ограничить свои передвижения, но официального запрета не будет.

"По рекомендации команды специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центры по контролю и профилактике заболеваний обнародовать рекомендации с призывом жестко ограничить передвижение, - сказал Дональд Трамп. - Необходимости в карантине не будет".

Власти США призывают жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута в течение двух недель воздерживаться от поездок внутри страны, без которых можно обойтись. Рекомендация вступает в силу с момента обнародования. При этом она не распространяется на работников критически важных сфер, таких как грузоперевозки, медицина, финансовый сектор и снабжение продовольствием.-0-

Более 2 тыс. человек умерли в США из-за COVID-19Более 2 тыс. человек умерли в США из-за COVID-19
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