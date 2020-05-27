Трамп пригрозил регулировкой или закрытием соцсетей

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп 27 мая пригрозил начать регулировать или закрывать социальные сети, сообщает Reuters.

Дональд Трамп обвинил социальные сети и подобные им технологические платформы в политической предвзятости. "Республиканцы считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать или закрывать их (соцсети), прежде чем позволим этому случиться", - заявил президент США.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как социальная сеть Twitter впервые добавила на некоторые сообщения президента США предупреждение, призывающее читателей проверять факты из его заявлений. Выступая с заявлением о вероятном начале регулирования работы соцсетей, Дональд Трамп также потребовал от Twitter немедленно убрать с его публикаций пометки о возможной недостоверности.-0-