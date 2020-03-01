Трамп: США немедленно начнут выводить войска из Афганистана

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно, сообщает ТАСС.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что США будут готовы вернуть войска в Афганистан, если мирное соглашение с талибами не реализуется. Американский лидер также заявил о намерении в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан".

Мирное соглашение стало итогом переговоров, которые США и талибы вели в Дохе с октября 2018 года. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон планирует к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года.-0-