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06 июля 2020, 08:17

Трамп заявил о снижении смертности из-за коронавируса в США

Дональд Трамп. Фото Associated Press
Дональд Трамп. Фото Associated Press
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп отметил в воскресенье, что на территории Соединенных Штатов наблюдается снижение смертности среди заразившихся новым коронавирусом, несмотря на растущее число случаев инфицирования, сообщает ТАСС.

"Новые случаи заражения китайским вирусом растут из-за массового тестирования, смертей становится меньше, показатели смертности низкие и стабильные, - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. - Фальшивые новостные СМИ должны об этом информировать, а также о том, что число новых рабочих мест ставит рекорды".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 129,7 тыс. человек.-0-

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