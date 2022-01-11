Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице, сообщает ТАСС.

"Я в больнице", - сказала Тарасова. Ранее сообщалось, что 14 декабря Татьяна Тарасова была госпитализирована по причине высокого давления, 22 декабря ее выписали.

Татьяне Тарасовой 74 года, она родилась в семье заслуженного тренера СССР по хоккею Анатолия Тарасова. Вместе с Георгием Проскуриным она становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР в парном катании, а также завоевала золото Универсиады. Тренерскую карьеру Татьяна Тарасова начала в 1967 году. В 2008-м была введена в Зал славы мирового фигурного катания.-0-