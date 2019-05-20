Три человека погибли при хлопке паров топлива на АЗС в Подмосковье

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хлопок паров топлива произошел на АЗС в подмосковном Серпухове - три человека погибли, еще четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

"При проведении сварочных работ произошел хлопок паров в пустой емкости из-под топлива объемом 25 куб.м. Предварительно, в результате погибли трое человек, четверо пострадали", - сказали в ведомстве.

Возгорания после хлопка не последовало. На месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-