Три человека погибли при взрывах в Катманду

26 мая, Катманду /БЕЛТА - Синьхуа/. Три человека погибли в результате двух взрывов в столице Непала Катманду.
Три человека погибли, еще пять получили ранения в результате двух отдельных взрывов, произошедших в воскресенье в Катманду. Эту информацию подтвердил официальный представитель местной полиции.
Однако непальские правоохранители до сих пор не уточняют, были ли причиной инцидентов заложенные бомбы или же взрывы произошли из-за утечки бытового газа.-0-
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