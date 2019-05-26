Три человека погибли при взрывах в Катманду

26 мая, Катманду /БЕЛТА - Синьхуа/. Три человека погибли в результате двух взрывов в столице Непала Катманду.

Три человека погибли, еще пять получили ранения в результате двух отдельных взрывов, произошедших в воскресенье в Катманду. Эту информацию подтвердил официальный представитель местной полиции.

Однако непальские правоохранители до сих пор не уточняют, были ли причиной инцидентов заложенные бомбы или же взрывы произошли из-за утечки бытового газа.-0-