Три человека погибли в результате взрывов в Колумбии

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Колумбии погибли двое полицейских в результате нападения неизвестных, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Espectador.

По предварительным данным, инцидент произошел в департаменте Антьокия в ночь на 20 января. Неизвестные атаковали патрульных с помощью взрывных устройств. За преступлением может стоять группировка "Клан залива". Местные правоохранители склоняются, что нападение - месть за арест трех представителей клана.

Этой же ночью в городе Саравена на северо-востоке Колумбии взорвался заминированный автомобиль: один человек погиб и еще пятеро получили травмы. К этой атаке могут быть причастны бывшие члены распущенной организации "Революционные вооруженные силы Колумбии".-0-