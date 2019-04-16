Три человека пострадали во время пожара в соборе Парижской Богоматери

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека получили ранения во время пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщается в Twitter-аккаунте пожарной службы Парижа.
Среди пострадавших два сотрудника полиции и один пожарный. Их состояние пока неизвестно.
Всего в тушении огня принимали участие около 400 пожарных.
Пожар в соборе полностью потушен.-0-
Фото из Twitter-аккаунта Pompiers de Paris
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