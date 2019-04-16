Мясникович: белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Франции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович подчеркнул, что в Беларуси искренне сожалеют о случившемся - пожаре в соборе Парижской Богоматери, одной из главных достопримечательностей Франции, символе Парижа. "Белорусы, как и другие неравнодушные во всех странах мира, восприняли эту беду как свою", - сказал он.

Заместитель председателя Комиссии Сената по финансам, председатель группы дружбы "Франция-Беларусь" Шарль Генэ поблагодарил Михаила Мясниковича за поддержку, отметив, что его "слова ложатся на сердце". Несчастье с собором Парижской Богоматери потрясло французов, добавил Шарль Генэ.

Как сообщалось, возгорание произошло на верхних уровнях здания 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-