13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Джозефин" сформировался в Атлантическом океане. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 13 августа Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида), сообщает ТАСС.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 20,8 м/с. Он находится примерно в 1565 км юго-восточнее Подветренных островов, расположенных на северо-востоке Карибского моря, и движется в северо-западном направлении со скоростью около 6,6 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.-0-