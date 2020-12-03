Тропический циклон "Буреви" обрушился на побережье Шри-Ланки

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восточное побережье Шри-Ланки обрушился тропический циклон "Буреви", сообщает газета The Times of India.

По информации метеорологического департамента, скорость ветра достигает 25 м/с. Ожидается, что на побережье выпадет свыше 200 мм осадков.

По решению правительства, из низменных регионов уже эвакуировано около 75 тыс. жителей. Их разместили в 237 центрах временного пребывания. По 4 декабря в нескольких провинциях Шри-Ланки будут закрыты школы и госучреждения.

По прогнозам метеорологов, циклон достигнет южного побережья Индии 5 декабря.-0-