Цена газа в Европе достигла почти $1 тыс. за тысячу кубометров

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов сегодня колеблется в районе $1 тыс. за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $990 за 1 тыс. куб.м, или 84,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару). В пике сегодня она поднималась до $998. Общий рост стоимости газа в течение дня составляет около 7%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 тыс. за тысячу кубометров на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.-0-