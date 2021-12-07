Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб.м

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов сегодня вновь поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1104 за 1 тыс. куб.м, или 94,5 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет около 5%.
Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1 тыс. за тыс. куб.м не является устойчивой.-0-