Цена газа в Европе выросла на 11% на фоне остановки прокачки по трубопроводу Ямал-Европа

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов выросла на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по трубопроводу Ямал - Европа и начала реверсных поставок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов поднялась до почти $861 за 1 тыс. куб.м, или 72 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч). Общий рост цены превысил 11%.

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром 30 октября. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. При этом, как следует из данных оператора польской сети газопроводов Gaz-System, газ продолжает поступать по Ямал - Европе на территорию Польши с востока, но последующая прокачка на запад в Германию в настоящий момент не ведется.-0-