Цена карантина: почему антикризисные меры в России придется расширять

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращение потребительского спроса со стороны потерявших работу или существенную часть дохода граждан представляет собой основную угрозу для быстрого экономического восстановления России. Такую точку зрения выразил в колонке для РБК главный директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Апрель стал первым полным месяцем самоизоляции, и по его итогам появилась возможность оценить величину удара, который получила российская экономика из-за введенных ограничений.

"Одной из проблем, которые выявил текущий кризис, стал острый дефицит макроэкономических данных, поступающих в реальном времени. В условиях дефицита информации оценивать происходящее и принимать решения довольно сложно. По всей видимости, с этим была связана скромность антикризисных пакетов, которые изначально анонсировали президент и правительство. Чиновники ориентировались на достаточно успешный первый квартал и не имели объективных данных о начавшемся спаде", - считает эксперт.

По его мнению, одним из возможных индикаторов оценки спада является сокращение выручки компаний. Данные российского Центробанка свидетельствуют, что объем входящих платежей сократился в апреле на 22% по сравнению с некарантинными месяцами. Без учета нефтяного сектора и госуправления снижение платежей составило 18%. Ожидаемо пострадали туристические компании, потерявшие до 90% выручки. Гостиницы недосчитались около 60%, индустрия развлечений - 65% выручки. Нефтяные компании в условиях обвала мировых цен на нефть потеряли около половины своей выручки, однако в большей степени это потери бюджета в виде нефтегазовых доходов. Существуют и более пессимистичные оценки. Так министр экономического развития России Максим Решетников предположил ранее, что спад экономической активности в апреле мог составить 33%.

"Очевидно, что карантинные ограничения уже сильно сказались на российской экономике. Объявленное окончание с 12 мая нерабочих дней, при том что число новых случаев заболевания не снижается, отчасти связано с потерями для экономики", - отмечает Марсель Салихов.

По его словам, вторая волна экономического кризиса в России может быть связана не с развитием пандемии, а с ухудшением ситуации на рынке труда. Во время прошлых кризисов безработица традиционно росла не слишком сильно. Предприятия - как под давлением властей и трудового законодательства, так и по коммерческим соображениям - предпочитали не увольнять сотрудников, а переводить на неполную рабочую неделю или сокращать стимулирующие выплаты. В итоге уровень доходов граждан снижался, но безработица не слишком росла.

"Сокращение потребительского спроса со стороны потерявших работу или существенную часть дохода граждан представляет собой основную угрозу для быстрого экономического восстановления. Поэтому в последующих антикризисных пакетах необходимо усиливать фокус на поддержку пострадавшего населения", - подчеркивает главный директор по экономическому направлению российского Института энергетики и финансов.-0-