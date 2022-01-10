Цена на газ в Европе поднялась выше $1060 за 1 тыс. куб.м

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов сегодня поднялась выше $1060 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1069 за 1 тыс. куб.м, или 91,15 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет около 3,3%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 тыс. за 1 тыс. куб.м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.-0-