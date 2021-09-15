Цена на газ в Европе превысила $880 за 1 тыс. куб.м

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории преодолела отметку $880 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает газета "Известия".

Цена на газ в Европе начала расти с начала 2021 года, за это время стоимость газа выросла примерно в четыре раза. Летом газ стал дорожать стремительнее, тем не менее еще в конце августа его стоимость держалась на отметке $600 за 1 тыс. куб.м.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием заявил, что резкий рост цен на газ в Европе обусловлен паникой на фоне низкого уровня заполняемости газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона.-0-