Цена на газ в Европе выросла почти до 890 долларов за тысячу кубометров

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов в четверг выросли на 1,4%, почти до $890 за тысячу кубометров. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии составила $890 и в первые часы демонстрировала уверенный рост, достигнув максимума в $910,8. Это на 3,8% выше расчетной цены среды - $877,2. Однако затем котировки снизили темпы роста, цены переходили в минус и снижались почти до $850. Цена закрытия составила $889,1, что с учетом курсовой разницы (цена на бирже ICE указывается в евро) на 1,4% выше итоговой цены среды.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.-0-