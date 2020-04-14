Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.

В последний раз цена нефти марки Brent находилась на таком уровне 3 апреля.

Цена на нефть WTI находится на отметке $21,9 за баррель, снизившись на 5,9%.

Глава нефтедобывающей компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд считает, что для выживания нефтяной отрасли США необходима цена сырья в $30 за баррель. При стоимости нефти $20 за баррель 80% американских нефтяных компаний обанкротятся, 250 тыс. людей потеряют работу. При $30 отрасли будет нанесен серьезный ущерб, но она, по крайней мере, выживет в ожидании окончания коронавируса и восстановления спроса к концу текущего года, заявил глава Скотт Шеффилд.

Уровень безработицы в США может достигнуть пика в 13% в II квартале этого года, следует из базового сценария, представленного международным рейтинговым агентством Moоdy's. Согласно этому прогнозу, ВВП страны может упасть на 10%.-0-