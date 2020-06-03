Цена нефти Brent поднялась выше $40

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,31% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $40,09 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 3.56 по московскому времени, сообщает ТАСС.

В последний раз нефть этого сорта стоила больше $40 за баррель 6 марта. К 4.29 нефть этого сорта торговалась на уровне $40,37 за баррель. По состоянию на 4.37 она замедлила рост и составила $40,23 за баррель.

В свою очередь нефть сорта WTI торговалась на уровне на $37,57 за баррель.-0-