Центробанк РФ: затяжной характер пандемии может снова привести к падению цен на нефть

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение пандемии коронавируса в мире может снова привести к падению цен на нефть, говорится в докладе Центрального банка России о денежно-кредитной политике, сообщает ТАСС

"Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер во второй половине 2020 года", - отмечает регулятор.

В этом случае цена на нефть может оказаться заметно ниже траектории, заложенной в базовый сценарий, несмотря на усилия ОПЕК+ по сдерживанию избыточного предложения, подчеркивают в ЦБ.-0-