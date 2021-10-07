Цены на недвижимость в ЕС выросли с 2010 года на 34%

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на недвижимость в Евросоюзе выросли в среднем на 34% в период с 2010 по второй квартал 2021 года. Об этом в четверг сообщило европейское статистическое агентство Евростат, предает ТАСС.

С 2010 года цены на недвижимость выросли более чем вдвое в Эстонии (на 133%), Люксембурге (111%) и Венгрии (109%). Всего за 11 лет стоимость жилья увеличилась в 23 странах ЕС. При этом данный показатель демонстрирует снижение в Греции (28%), Италии (13%), на Кипре (8%) и в Испании (3%).

Арендная плата в ЕС за этот период также выросла. Средняя стоимость аренды жилья в Евросоюзе за аналогичный период выросла на 16%. Эта тенденция отмечена в 25 странах ЕС. Наибольший рост наблюдался в Эстонии (142%), Литве (109%) и Ирландии (66%). Снижение этого показателя зафиксировано в Греции (25%) и на Кипре (3%).

Арендная плата и цены на жилье в ЕС продолжали устойчивый рост во втором квартале 2021 года, увеличившись на 1,3% и 7,3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. С 2010 года по второй квартал 2011 года цены на жилье и арендная плата в ЕС следовали по одной траектории, но со второго квартала 2011 года они значительно разошлись. В то время как арендная плата неуклонно росла вплоть до второго квартала 2021 года, цены на жилье сильно колебались.

После резкого падения между вторым кварталом 2011 года и первым кварталом 2013 года цены на жилье оставались относительно стабильными в 2013 и 2014 годах. Затем в начале 2015 года наблюдался резкий скачок и цены на жилье росли гораздо быстрее, чем арендная плата.

Как отметил член правления эстонского агентства недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман, нынешний резкий рост цен на недвижимость в Эстонии, где наблюдается рекордное повышение платы за жилье и аренду, обусловлен в первую очередь их резким падением в результате экономического кризиса 2008 года.-0-