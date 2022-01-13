Церемония завершения миротворческой операции ОДКБ прошла в Алматы

13 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Церемония завершения миротворческой операции ОДКБ на территории Казахстана прошла сегодня в Алматы, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"13 января в Алматы состоялась церемония завершения миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан, - сказал пресс-секретарь. - Контингенты Коллективных миротворческих сил ОДКБ прошли торжественным маршем. Перед участниками операции выступил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась".

Генсек ОДКБ констатировал: миротворческая операция ОДКБ, проведенная на территории Казахстана по просьбе руководства страны, поэтапно завершается. "Созданные единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи", - подчеркнул он. По его словам, перед миротворцами ОДКБ стояла простая и важная цель: оказать содействие братской стране в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности. "Вы с честью выполнили эту миссию", - заявил генсек ОДКБ, обращаясь к миротворцам.

"Миротворческая операция на территории Казахстана стала первым реальным применением Коллективных сил ОДКБ, где вы своим профессионализмом и слаженными действиями наглядно показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу в едином боевом строю защищать общее пространство безопасности, - подчеркнул Станислав Зась. - Продемонстрировали, что оборонный потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим. Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась".

Генеральный секретарь заявил, что во время операции в Казахстане ОДКБ получила бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств - членов организации в противодействии терроризму и деструктивным силам внутри государства. "Давая оценку деятельности Коллективных миротворческих сил ОДКБ, нельзя не отметить четкие, хорошо скоординированные действия военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации. Самолетами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2 тыс. миротворцев и около 250 единиц техники. Было выполнено более 108 самолето-рейсов", - сообщил он.-0-