ЦИК Азербайджана подвел итоги парламентских выборов

26 февраля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия Азербайджана подвела окончательные итоги прошедших 9 февраля выборов в Милли Меджлис (парламент), сообщает информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

"На заседании принято решение о завершении работы по определению общих итогов выборов в Милли Меджлис, составлен итоговый протокол ЦИК по общим результатам выборов. В соответствии с требованиями Избирательного кодекса принято решение о представлении Конституционному суду протокола ЦИК с соответствующими документами для их утверждения", - говорится в сообщении.

Как передает ТАСС, наибольшее число депутатских мандатов в парламенте шестого созыва завоевали представители правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"). Они обеспечили себе 70 мест в 125-местном законодательном органе. Еще 41 мандат получили независимые кандидаты. В парламент также проходят 10 кандидатов от восьми других политических партий Азербайджана.

Из-за серьезных нарушений ЦИК аннулировал результаты голосования по 328 избирательным участкам. Комиссия также приняла решение о роспуске участковых избирательных комиссий по 87 избирательным участкам за ошибки, допущенные в деятельности во время подготовки, проведения и определения итогов выборов.

Выборы в Милли Меджлис прошли по 125 избирательным округам и 5573 избирательным участкам. На места в однопалатном парламенте претендовали 1314 кандидатов. Более 260 из них представляли 19 действующих в стране политических партий, инициативную группу избирателей, а также участвовавших в выборах по собственной инициативе. По данным ЦИК, окончательная явка избирателей составила 46,84%.

В наблюдениях за выборами участвовали 883 международных наблюдателя, представляющих 59 международных организаций и 58 стран.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены президентом в конце прошлого года после самороспуска парламента.-0-