ЦИК Казахстана подвел итоги президентских выборов

10 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Центральная избирательная комиссия Казахстана подвела окончательные итоги внеочередных выборов президента, которые состоялись 9 июня.

Согласно озвученной информации, за кандидата в президенты от партии Nur Otan Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,96% избирателей, пришедших в день выборов на избирательные участки страны. Жамбыл Ахметбеков получил 1,82%, Дания Еспаева - 5,05% , Амиржан Косанов - 16,23%, Толеутай Рахимбеков - 3,04%, Амангелды Таспихов - 1,98%, Садыбек Тугел - 0,92% голосов избирателей.

Инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева запланирована на 12 июня.

Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня Касым-Жомарт Токаев сообщил: "Мы планируем провести инаугурацию 12 июня, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует отчет".

Предыдущие президентские выборы в стране проходили в апреле 2015 года, тогда победу одержал Нурсултан Назарбаев, который был избран на пятилетний срок. 19 марта этого года Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года по собственному желанию. С 20 марта действующим президентом Казахстана, согласно Конституции, стал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. В апреле в своем телеобращении к народу Казахстана Касым-ЖомартТокаев объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных выборов.-0-