ЦИК Кыргызстана признал прошедшие парламентские выборы недействительными

6 октября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. ЦИК Кыргызстана признал прошедшие 4 октября парламентские выборы недействительными.

Информацию об отмене результатов парламентских выборов агентству Кабар подтвердил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Абдыжапар Бекматов.

Ранее 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков с учетом сложившейся ситуации рекомендовал ЦИК республики тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов.

Президент Кыргызстана призывает ставить интересы страны выше всех интересов "К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента Сооронбая Жээнбекова будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло", - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Кыргызстана Толгонай Стамалиевой.

В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На места в парламент претендовали 16 партий, но семипроцентный барьер преодолели только четыре. В результате в Бишкеке начались акции протеста. Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался 5 октября. Участие в нем принимали представители более 10 политических партий. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 6 тыс. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали сотрудников милиции камнями, сожгли автомобиль патрульной службы и повредили шесть машин скорой помощи. Столкновения продолжались более пяти часов. Митингующих удалось оттеснить с площади, но позже они туда вернулись. Ночью стало известно, что митингующие в Бишкеке захватили здание парламента, где также находится администрация президента. Позже там произошел пожар. Демонстранты также направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Протестующим также удалось освободить из колонии бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Мэр Бишкека Азиз Суракматов 6 октября подал в отставку по собственному желанию.

При беспорядках в Бишкеке пострадали в общем не менее 590 человек, госпитализированы 150 из них, один человек скончался.-0-

В Кыргызстане в результате беспорядков пострадали 590 человек Пострадавших разместили в Национальном хирургическом госпитале, Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, а также в столичной больнице №1 и Чуйской областной больнице.