ЦИК Молдовы официально объявил Санду победителем президентских выборов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы подвела итоги прошедшего 15 ноября второго тура выборов президента и объявила их победителем главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Решение было принято на заседании комиссии, оно проходит в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

"Избранным признается кандидат Майя Санду, выдвинутая Партией действия и солидарности, которая получила больше всего голосов в свою поддержку - 943 006", - сказал председатель ЦИК Дорин Чимил.

В течение трех дней комиссия должна передать документы с итогами выборов на утверждение в Конституционный суд, которому предстоит подтвердить их законность и мандат нового президента. Срок полномочий действующего главы государства Игоря Додона истекает 23 декабря. Ранее он сообщил, что инаугурация Санду планируется на 24-25 декабря.

За выборами наблюдали свыше 2,6 тыс. местных и иностранных наблюдателей, включая миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также миссию наблюдателей СНГ, которые признали их корректными.-0-