ЦИК Украины объявил о победе Зеленского на выборах

30 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. ЦИК Украины установил и объявил официальные результаты выборов президента, новым главой государства избран Владимир Зеленский. Соответствующий протокол подписан на заседании ЦИК 30 апреля.

"По итогам повторного голосования избранным президентом является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский", - объявила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Протокол составлен на основании протоколов окружных избирательных комиссий по итогам повторного голосования на президентских выборах 21 апреля. Его подписали 15 членов ЦИК из 16. Один из членов ЦИК отсутствовал на заседании по уважительным причинам.

По результатам второго тура, победу одержал Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,22% украинских избирателей, Петра Порошенко поддержали 24,45%.

Избранный президент Украины вступит в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.-0-