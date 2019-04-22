ЦИК Украины обработала 85,56% протоколов, у Зеленского - 73,2% голосов

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат Владимир Зеленский лидирует на президентских выборах в Украине. У него 73,2% голосов после обработки 85,56% протоколов. Такая информация размещена на сайте украинской ЦИК, сообщает БЕЛТА.

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,46% избирателей.

Второй тур президентских выборов состоялся в Украине 21 апреля. В нем участвовали два кандидата, которые в первом туре 31 марта набрали наибольшее количество голосов, - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Ориентировочное количество избирателей - более 29 млн граждан. 325, 6 тыс. украинцев воспользовались временным изменением места голосования.

ЦИК должен объявить результаты повторного голосования на выборах президента Украины не позднее чем на десятый день со дня голосования. А новоизбранный президент вступит в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления итогов выборов.-0-