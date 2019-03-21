Циклон в Мозамбике унес жизни более 240 человек

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", возросло до 242 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
В зоне бедствия еще около 15 тыс. нуждаются в помощи.
Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В нынешнем году тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3925 BYN
|2.387 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.0963 BYN
|2.097 BYN
|2.101 BYN
|RUB
|3.2894 BYN
|3.282 BYN
|3.29 BYN