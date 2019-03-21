Циклон в Мозамбике унес жизни более 240 человек

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", возросло до 242 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В зоне бедствия еще около 15 тыс. нуждаются в помощи.

Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В нынешнем году тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.-0-