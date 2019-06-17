Туристам в Дубае будут предоставлять бесплатные сим-карты

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранным туристам, прибывающим в город Дубай (ОАЭ), будут предоставлять бесплатную сим-карту сроком действия на 30 дней, сообщает азербайджанское информагентство АЗЕРТАДЖ.

Подобная услуга стала возможной благодаря соглашению между телекоммуникационным оператором DuTelecommunications, генеральным директоратом по вопросам резидентства и международным связям и управлением Smart Dubai.

Планируется, что сим-карты будут выдавать всем совершеннолетним туристам на стойке иммиграции во всех трех терминалах Международного аэропорта Дубая. На балансе каждой карты будет три минуты бесплатного времени на телефонные звонки и 20 мегабайт интернета, которые можно будет использовать в течение месяца. В настоящее время ведомства работают над тем, чтобы обеспечить автоматическую деактивацию карты при вылете туриста из ОАЭ.-0-