Туристический автобус попал в аварию в Турции: ранены 30 человек

Фото Demirören News Agency
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции столкнулись туристический и студенческий автобусы. В результате один человек погиб и по меньшей мере 30 ранены, сообщает информационное агентство Demirören News Agency.
Инцидент произошел на трассе Мугла - Денизли около 07.30 по местному времени. Сообщается, что у водителя туристического автобуса случился сердечный приступ, он скончался.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, полиция и пожарные. Пострадавших доставили в близлежащие больницы, состояние трех человек оценивается как тяжелое.
На данный момент инцидент расследуют.-0-