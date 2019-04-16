Туристический паспорт введут в Кыргызстане

16 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Кыргызстане введут туристический паспорт, сообщил замминистра культуры, информации и туризма Максат Дамир уулу.
"Каждый иностранец, приезжая в Кыргызстан, в пункте пропуска сможет получить туристический паспорт. Паспорт выглядит как корешок с QR-кодом. Через приложение можно отсканировать код и попасть на веб-портал. В портале будет вся информация о туристическом потенциале страны: достопримечательности, маршруты, как доехать, в каких отелях жить. Туркомпании могут предоставлять скидки и забирать себе туристов", - пояснил замминистра.
Для начала туристический паспорт протестируют в аэропорту Манас.-0-
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