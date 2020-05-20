Турция не примет в июне туристов из стран с большим числом случаев коронавируса

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция не будет принимать с июня туристов из стран с большим числом случаев коронавируса, в том числе из России. Такое заявление сделал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает ТАСС.

"Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда ждем туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом", - заявил министр на пресс-конференции в Анкаре.

По данным на сегодня, в Турции коронавирусом заразились более 151,6 тыс. человек, погибли свыше 4 тыс. В России на сегодня примерно 308,7 тыс. зараженных и чуть менее 3 тыс. умерших.-0-