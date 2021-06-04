Турция обнаружила в Черном море газовое месторождение объемом 135 млрд куб.м

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по национальному телевидению, что Анкара обнаружила новое газовое месторождение в Черном море, сообщает ТАСС.

"Наше буровое судно обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в Черном море", - сказал глава страны, выступая по турецкому телевидению.

По словам Эрдогана, теперь объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд куб.м.

Еще 21 августа 2020 года Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению".-0-