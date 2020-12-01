Турция вводит комендантский час в связи с COVID-19

1 декабря, Анкара /БЕЛТА - Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении в стране мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом глава государства сообщил в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

По словам турецкого лидера, на всей территории страны ежедневно будет действовать комендантский час с 21.00 до 5.00. Кроме того, вводится полный запрет на выход на улицу с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.

По словам Эрдогана, комендантский час не будет распространяться на работников ряда секторов, включая производство, снабжение, здравоохранение и сельское хозяйство.

Он добавил, что рынки, продуктовые магазины, мясные лавки и овощные магазины смогут оказывать услуги по доставке на дом и по выходным. В период действия ограничительных мер рестораны будут работать только в режиме доставки на дом.

Кроме того, сообщил президент, лицам в возрасте до 20 лет, а также лицам старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом.

Новые ограничения вступают в силу сегодня.

Реджеп Тайип Эрдоган призвал население к мобилизации в борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в Турции подтверждено еще 188 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 13 746.

Всего с начала пандемии в Турции зарегистрировали 500 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией.-0-