У побережья Одессы танкер терпит бедствие, экипаж отказывается от эвакуации

22 ноября, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. У побережья Одессы танкер "Делфи" терпит бедствие, экипаж судна отказывается от эвакуации. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на свой странице в Facebook.

"В Одесской облгосадминистрации было проведено заседание оперативного штаба относительно критической ситуации с танкером "Делфи" у берегов Одессы. На данный момент продолжается аварийно-спасательная операция. На борту находятся трое членов экипажа, все граждане Украины. На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации", - отметил Максим Куцый.

По его словам, на танкере закончилось топливо, есть проблемы с электричеством. "По предварительным данным, судно кормой село на мель, дрейф приостановился", - добавил чиновник.

Также сообщается, что экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна. Они ждут разрешения от судовладельца и отказываются от какой-либо помощи. "С судовладельцем связаться невозможно. Фактически этот корабль - "серый", без необходимой регистрации. По данным капитана Одесского порта, судовладелец запрещает морякам эвакуироваться. А спасательные суда не могут подойти из-за сложных погодных условий. Сейчас участники штаба согласовывают алгоритм, чтобы эвакуировать экипаж с привлечением помощи с воздуха и воды", - уточнил Максим Куцый.

Сегодня ночью танкер "Делфи" под флагом Молдовы из-за сильного шторма сорвало с якоря и унесло в море у побережья Одессы. Около 12.00 (по местному времени) судно, севшее на мель, перевернулось и его сносит к берегу.-0-