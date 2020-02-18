У телеведущего Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт

18 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Обследование подтвердило, что у телеведущего Дмитрия Диброва случился микроинсульт, рассказал его директор Табриз Шахиди.

"Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Он чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате. Созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо", - сказал Табриз Шахиди. Рекомендации врачей по госпитализации - 7-10 дней.

Телеведущий оказался в больнице после того, как ему стало плохо в одном из московских кинотеатров. Он потерял сознание во время общения после премьеры фильма.

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Он окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. Работал корреспондентом в различных изданиях. Был ведущим многих передач, в том числе таких как "Старый телевизор" и телеигры "О, счастливчик!". С 2008 года является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Член Академии российского телевидения.-0-