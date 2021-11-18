Участник штурма Капитолия приговорен к 3,5 года тюрьмы

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель штата Аризона Джейкоб Чансли, участвовавший 6 января в штурме Капитолия, 17 ноября приговорен судом к 41 месяцу (почти 3,5 года) тюремного заключения, сообщает BBC.

Джейкоб Чансли с копьем руках и в меховой шапке с рогами был в толпе сторонников президента Трампа, пытавшихся не дать Конгрессу одобрить результаты президентских выборов 2020 года.

В дополнение к тюремному сроку Чансли получил еще 36 месяцев условно, во время которых за ним будет вестись полицейское наблюдение. Ему также придется выплатить $100, дабы возместить нанесенный ущерб. Чансли уже провел за решеткой почти 11 месяцев, поскольку был арестован через несколько дней после беспорядков.

Ранее Чансли признал себя виновным по обвинению в препятствовании проведению официального разбирательства. Его приговор стал одним из суровых среди вынесенных участникам беспорядков возле Капитолия.-0-