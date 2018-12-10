Участники конференции ООН в Марокко одобрили Глобальный договор о миграции

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство участников международной конференции ООН в Марокко высказалось за принятие Глобального договора о миграции, сообщает Reuters, ссылаясь на официальное заявление министра иностранных дел Марокко Насера Буриты, который председательствует на пленарной сессии.

В международной конференции ООН по миграции, которая сегодня проходит в Марракеше, принимают участие представители 159 государств. По информации центра новостей ООН, 100 делегаций представлены на уровне глав государств, правительств или министров.

Накануне официального открытия конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске "глобальной сети по миграции". Залогом ее успешного функционирования должны стать партнерские отношения государств, а также международных институтов. Основная задача сети - мобилизовать все международные организации на решение проблем миграции. Центральная роль в объединении отводится Международной организации по миграции. Как отметил генсек ООН, сеть, обладая гибкой, инклюзивной структурой, будет продвигать слаженную работу различных организаций, дополняющих, а не дублирующих друг друга.

Руководство ООН также отметило, что Глобальный договор о миграции, который разрабатывался на протяжении 18 месяцев, является ориентиром для государств в их миграционной политике. Он призван обеспечить управление миграционными потоками в интересах как мигрантов, так и государств. Соглашение не является юридически обязательным. Его цель - обеспечить легальную, безопасную и регулируемую систему международных перемещений людей.

Как сообщает ТАСС, принятый пакт будет способствовать смягчению неблагоприятных факторов, мешающих людям достойно жить в своей родной стране и вынуждающих их мигрировать. Согласно документу, должна быть усилена консульская защита мигрантов. Договор также указывает на "необходимость усилить международный ответ на нелегальную переправку мигрантов, предотвращать деятельность сетей, которые занимаются торговлей людьми, обеспечить защиту границ, а также четкость и предсказуемость миграционных процедур".

К настоящему времени ряд стран отказались присоединиться к Глобальному договору о миграции. В их числе - США, Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Италия, Польша, Чехия, Эстония.-0-