Ученик в Москве пришел в школу с ножом, угрожая учителям

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученик одной из школ на юго-востоке Москвы пришел в школу, вооружившись ножом. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, школьник угрожает учителям.
"В одну из школ на юго-востоке города ученик пришел с ножом. Сначала он угрожал учителям, а сейчас угрожает себя убить", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что причиной такого поведения могла стать полученная им плохая оценка, старшеклассник из благополучной семьи.
Часть детей и учителей эвакуированы из учебного заведения и находятся в безопасности. Пострадавших нет, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Переговоры с подростком продолжаются.-0-
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