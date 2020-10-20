Ученые из Сингапура разработали тест для выявления коронавируса по дыханию

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Сингапура представили новый тест, который позволит в течение короткого времени определить наличие у человека коронавируса по дыханию. Об этом говорится в сообщении компании-разработчика Breathonix, передает ТАСС.

В первых клинических испытаниях участвовали 180 пациентов из национального центра инфекционных заболеваний. Они показали точность исследований на уровне 90%. Авторы также указали, что в ближайшее время тест будет опробован еще на 600 волонтерах.

По словам одного из руководителей проекта, представителя Национального университета Сингапура Цзя Чжунаня, использование подобного теста не требует специального обученного персонала, диагностика может проводиться в наиболее оживленных местах, например аэропортах. Результаты можно будет получить в течение нескольких минут.

В отличие от существующих в настоящее время методов выявления коронавируса разработка сингапурских ученых фиксирует изменения химического состава дыхания человека. По словам руководителя проекта, при каждом выдохе выбрасываются летучие органические соединения, которые образуются в результате различных биохимических реакций в клетках человека.-0-