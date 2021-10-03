Ученые: изменение климата делает Землю более тусклой

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Земля стала отражать меньше света из-за изменения климата. К такому мнению пришли ученые из обсерватории Big Bear Solar в Южной Калифорнии, сообщает издание Live Science.
В результате исследований, которые проводятся в обсерватории с 1998 года, ученые выяснили, что за два десятилетия количество света, отраженного Землей, снизилось примерно на 0,5%.
Это обстоятельство связывают с облаками над Тихим океаном. Исследователи обратили внимание на исчезновение ярких облаков на малой высоте у западного побережья США. Также здесь регистрируется резкое повышение температуры на поверхности океана.
Различные объекты на Земле отражают разное количество света: океаны очень мало, суша примерно в два раза больше. Облака отражают примерно половину падающего на них солнечного света.-0-