Ученые обнаружили цветок, который может вылечить от COVID-19

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем для лечения COVID-19. Об этом сообщается в опубликованном исследовании австралийских ученых, сообщает Medical Xpress.

Семена растения Nigella sativa веками использовались как традиционное средство от множества заболеваний, включая воспаления и инфекции. Однако австралийские ученые пришли к выводу, что растение эффективно и в лечении COVID-19.

В результате исследований было установлено, что в Nigella sativa содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции.

"Он также может блокировать "цитокиновую бурю", которая возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19", - сообщил профессор Каниз Фатима Шад, один из авторов опубликованного исследования.

"Исследование дает представление о натуральном продукте, который использовался в качестве традиционного лекарства более тысячи лет и, возможно, наконец получит заслуженное признание", - отметил доцент Деннис Кордато, который принял участие в исследовании.

Тимохинон широко изучался в лабораториях, в том числе на животных. Исследования показали, что это вещество может положительно влиять на нашу иммунную систему, предотвращая высвобождение провоспалительных химических веществ. А значит, он может быть эффективен при лечении таких заболеваний, как астма, экзема, артрит и рассеянный склероз.

Было доказано, что чернушка посевная также полезна при лечении высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета. В качестве противовоспалительного средства Nigella sativa также помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, детской эпилепсией.

Nigella sativa также доказала свою эффективность в лабораторных условиях в уничтожении бактерий, которые могут вызывать ряд легких и тяжелые инфекции, а также вирусов, включая грипп.-0-