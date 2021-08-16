Ученые обнаружили в истории Земли примеры резкого ускорения глобального потепления

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеоклиматологи обнаружили несколько примеров того, как рост средних температур уже приводил к резкому ускорению глобального потепления на Земле, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования, опубликованные в научном журнале Science Advances.Научный сотрудник Массачусетского технологического института Константин Арншайдт вместе с коллегой Дэниелом Ротманом изучал, как эпизоды резкого потепления и похолодания климата, которые происходили на Земле с момента вымирания динозавров, влияли на колебания температур в последующие эпохи. Эти оценки критически важны для понимания того, как текущее глобальное потепление повлияет на климат планеты в будущем.Для получения подобных сведений палеоклиматологи собрали образцы осадочных пород, которые скапливались на дне Мирового океана в последние несколько десятков миллионов лет, и измерили доли изотопов углерода и кислорода в их разных слоях. Это позволило ученым определить, при какой температуре и солености воды сформировались эти отложения.Ученые выяснили, насколько сильно температуры повышались или понижались после каждого эпизода резкого похолодания или потепления климата, и сопоставили эти данные между собой. Анализ неожиданно указал на то, что резкие понижения и повышения температур происходили далеко не с равной частотой в эпохи, предшествующие плиоцену, одну из относительно недавних геологических эр, которая завершилась 2,58 млн лет назад. В это время климат планеты резко поменялся, в результате чего началась последняя ледниковая эпоха, которая продолжается до сих пор.Как обнаружили ученые, в предыдущие эпохи быстрые потепления климата происходили значительно чаще, чем похолодания. Это указывает на то, что изначально высокие среднегодовые температуры или прошлые эпизоды их повышения заметно увеличивали вероятность возникновения дополнительных всплесков глобального потепления. Но это не было характерно для похолоданий.С чем были связаны эти ускорения глобального потепления, исследователи пока не могут сказать. Однако предполагается, что они были спровоцированы переменами в характере движения орбиты Земли и различными биологическими процессами, к примеру разложением органики в оттаявшей вечной мерзлоте, что провоцировали предыдущие эпизоды роста температур.Нечто подобное, как предполагают ученые, может произойти в результате текущего глобального потепления, которое может уничтожить полярные шапки и вернуть средние температуры на Земле к тем, которые наблюдались в эпохи до плиоцена. Это сделает планету крайне уязвимой для последующих глобальных потеплений, подытожили палеоклиматологи.-0-